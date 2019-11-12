Батько "русского мира" забредая здичавінням України
Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння.
Більш того, він висловив упевненість в тому, що суверенна держава до сих пір є частиною Російської імперії. Такими нетверезими думками завзятий українофоб поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".
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