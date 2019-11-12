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12 листопада • оновлено в 11:17
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Батько "русского мира" забредая здичавінням України

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Одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння.

Більш того, він висловив упевненість в тому, що суверенна держава до сих пір є частиною Російської імперії. Такими нетверезими думками завзятий українофоб поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

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