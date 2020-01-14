Експерт розповів, як визначають сліди російських хакерів у кібернетичній війні

Експерт Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, якими методами та засобами відбуваються інформаційні війні в Україні та світі, а також новини про те, що російські хакери хотіли зламати сайт "Burisma" та "Квартал-95".

"Треба дивитися, звідки пішла ця інформація. Я знайшов, що інформація цитується з каліфорнійського видання, яке надало дані про відстеження ланцюжку, який ніби-то пов'язує хакерів із ГРУ міноборони РФ. Тут треба розуміти, що уся ця інформація дуже сильно пов'язана із політичними чинниками. Тому я би її ділив на два. Інша річ, що росіяни дійсно залишають по собі досить багато слідів під час кібернетичних атак. Але це пов'язано часто із недостатнім фінансуванням з боку російської держави, тому використовуються одні і ті ж самі ІР-адреси, ті ж самі гаманці для оплати біткоінами і т.п.", - заявив Золотухін.

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