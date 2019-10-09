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9 жовтня • оновлено в 18:44
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Експерт розповів, як можна економити на оренді житла в Києві

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Експерт з питань нерухомості Володимир Романов прокоментував подорожчання житла в Україні.

Він заявив, що українці хочуть їхати в столицю і орендувати тут житло. Орендодавці бачать, що є високий попит, і тому піднімають ціни на оренду. Буде сезонна стабілізація цін до другої половини липня, до початку серпня, а потім починається сезон оренди і ціна оренди буде підвищуватися на 10%.

Якщо дивитись із точки зору економії, то можна на початку середини весни скласти договір на рік, зробити передплату і таким чином зекономити на сезонному підвищенні, зазначив експерт. Він також розповів історію про те, що один його знайомий зміг зекономити 50 доларів на оренді щомісяця, заплативши орендодавцю суму передплати за житло на рік вперед.

Він також розповів деталі того, яким має бути договір оренди житла в Україні.

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Володимир Романов
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