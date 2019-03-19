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Експерт-міжнародник Ірина Верещук пояснила рішення президента Казахстану піти у відставку

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Експерт з міжнародних питань Ірина Верещук пояснила, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв давно готувався піти з посади. Вона зазначила, що не варто сподіватися на те, що наступні вибори президента пройдуть демократично.

Ідучи у відставку Назарбаєв продовжить керувати ситуацією в країні, очоливши Раду безпеки, зазначила міжнародник. Вона порівняла цей крок із рішенням, яке свого часу зробила Ангела Меркель, німецький канцлер, коли покинула лідерство партії.

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