Експерт-міжнародник Ірина Верещук пояснила рішення президента Казахстану піти у відставку

Експерт з міжнародних питань Ірина Верещук пояснила, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв давно готувався піти з посади. Вона зазначила, що не варто сподіватися на те, що наступні вибори президента пройдуть демократично.

Ідучи у відставку Назарбаєв продовжить керувати ситуацією в країні, очоливши Раду безпеки, зазначила міжнародник. Вона порівняла цей крок із рішенням, яке свого часу зробила Ангела Меркель, німецький канцлер, коли покинула лідерство партії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся