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9 жовтня • оновлено в 18:42
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Експерт дав поради щодо оренди житла напряму у власника

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Експерт з питань нерухомості Володимир Романов розповыв про переваги оренди житла напряму у власника.

Він заявив, що перед тим, як орендувати житло потрібно обов'язково перевірити документи на нього. Якщо документи старі, тобто зроблені до 2012 року, то варто перевірити їх правдивість у відповідних службах. Він рекомендує перевіряти справність кранів, батарей та інших приладів, які знаходяться в квартирі.

Також Романов рекомендує всі деталі прописувати у договорі, оскільки, усе що прописано у договорі, має юридичну силу, а те, що не записано у договорі, і було домовлено "на словах", жодної юридичної сили не має, додав експерт.

Він заявив, що донецьким та луганським переселенцям та біженцям з Криму у Києві здають квартири, але все залежить від того, яким є орендодавець. Він порадив нагадати орендодавцю, що він або вона самі були дітьми і могли пошкодити щось у квартирі, або вони могли би опинитися у подібній ситуації, коли могли бути змушені переїхати.

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Володимир Романов
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