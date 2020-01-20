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20 січня • оновлено в 14:18
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Криму катастрофічно не вистачатиме води вже найближчим часом: ексголова півострова

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Ексголова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, на скільки серйозними є проблеми з водою на Кримському півострові.

"Усі ці роки Крим протримався за рахунок того, що за 60 років існування канала дуже багато води надренувало у ґрунт. Насправді, запасів питної води для того, щоб запезпечити кримчан та севастопольців не існує. За рахунок того, що десятки тисяч скважин набурили, вони якийсь час протримались", - заявив Куніцин.

Він також заявив, що на сьогодні кримський канал майже знищений, адже протягом шести років ця споруда майже не ремонтувалася.

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Сергій Куніцин
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