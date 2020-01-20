Ексголова Криму дав прогноз, чи повернеться півострів до складу України
Ексголова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Він прокоментував, чи повернеться Крим до складу України після анексії півострова Російською Федерацією.
"Я був шість з половиною років прем'єр-міністром Крима, чотири роки губернатором Севастополя, і я був народним депутатом України першого скликання, якраз коли ми відновлювали кримську АССР. І що дуже важливо: у грудні 1991 року, коли Україна вирішувала свою долю, то на загальноукраїнському референдумі кримчани підтримали незалежність України і те, щоб кримська автономія була у складі України, саме завдяки зусиллям депутатів, які представляли цей регіон у ВР. І на тому легальному референдумі у 1991 році більше мільйона кримчан проголосували за автономію у складі України. Все. Крапка", - заявив Куніцин.
Він також розповів деталі подій, які відбувалися у 1991 році у Криму та причини того, що відбувається із Кримом зараз.
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