Ексголова Адміністрації Порошенка – член партії Медведчука

Колишній глава Адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Райнін виявився членом партії кума глави Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука

У середу, 2 листопада, він очолив харківський осередок політсили, повідомляє Kharkiv Today

Зазначається, що представляти нового керівника в регіоні особисто приїхав один із лідерів "Опоплатформи" Юрій Бойко. Він заявив, що Райнін "давно своя людина".

"Мій друг, вже можу його так назвати, Райнін Ігор Львович. Чому вже можу так сказати, бо свого часу, коли він був при владі і займав позицію глави Адміністрації, це ми його вмовляли там залишитися. Він кілька разів поривався звідти піти, звільнитися, а ми його вмовляли там залишитися. Я зараз можу це сказати, а раніше не було цієї можливості, бо він – єдиний у тій групі галичан, яка відстоювала інтереси Сходу України. Ось він разом із нами захищав у найскладніший час Харків, Луганськ , Донецьк і не давав остаточно принизити нас, коли була націоналістична влада, і йому було дуже важко", – сказав Бойко.

Характерно, що проти кандидатури Райніна в "ОПЗЖ" не проголосувала жодна особа, кілька членів партії утрималися.

У команді Порошенка відреагували на членство Райнін в партії Медведчука. Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що очищення робить партію сильніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила главу Холодногірської районної адміністрації Харкова Максима Мусєєва, завербованого російськими спецслужбами.

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