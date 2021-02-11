Ексглава КСУ: Тупицького судитиме звичайний суд

Тетяна Гайжевська Відео 11:38, 11.02.2021 Оновлено: 11:50, 11.02.2021

Десятий глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук в ефірі телеканалу OBOZREVATEL пояснив нюанси справи відстороненого глави КСУ Олександра Тупицького. За його словами, продовжуючи виконувати обов’язки після указу президента той фактично присвоює владні повноваження.

Справою Тупицького буде займатися суд звичайної юрисдикції. За поточною статтею йому загрожує до 5 років ув’язнення. Втім, на черзі нові справи.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Байден направить до кордонів Росії ядерні бомбардувальники, щоб попередити Путіна – ЗМІ

На Донбасі убили воїна ЗСУ

Перевірка на території ВДНГ виявила численні порушення

США передали ВМС України броньовані позашляховики "Хамві" і понад 80 човнів. Фото

У Києві сталися заворушення: "Нацкорпус" заявив, що викрив "тітушок ОПЗЖ". Фото та відео