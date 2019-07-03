Экс-нардеп пригрозил России ракетным ударом

Экс-нардеп пригрозил России ракетным ударом233Читати матеріал російською
На российском телевидении разгорелся скандал из-за слов украинского экс-нардепа Александра Ковтуненко о том, что по Российской Федерации необходимо ударить ракетами.
Он отметил, что страна-агрессор понимает только язык силы и страха, чем спровоцировал бурю возмущения у ведущих и гостей пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
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