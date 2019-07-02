Экс-нардеп на Кремль ТВ назвал Россию частью Украины

Экс-нардеп на Кремль ТВ назвал Россию частью Украины361Читати матеріал російською
Бывший народный депутат Украины 5 созыва Александр Ковтуненко в эфире кремлевского пропагандистского телевидения назвал Россию историческим вымыслом и частью украинских территорий.
Бурную дискуссию по этому поводу он устроил с российским сенатором Алексеем Кондратьевым и ведущими программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані