Економія на параді: військовослужбовець дав пораду Зеленському

Військовослужбовець Андрій Римарук зазначив, що виступає категорично проти рішення президента України Володимира Зеленського про скасування військового параду до Дня Незалежності України.

За його словами, видати військовослужбовцям по 900-1000 гривень, для того, аби вони їх "проїли", є недоцільним, а заради економії запропонував пошукати гроші в інших місцях. Наприклад, він бачив би доцільним виводити на паради меншу кількість військової техніки, яка з'їдає багато палива. На його думку, наступним кроком, після відміни військового параду, може стати те, що українці почнуть забувати про війну.

Він зауважив, що парад надає можливість віддати честь народу, який вона захищає, а народові – подякувати армії, за те, що вони роблять.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!