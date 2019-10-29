Економіст жорстко розкритикував ініціативи міністра економіки

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV прокоментував нові ініціативи Міністерства економіки України.

"Я не знаю, чи можна взагалі обговорювати абсолютно ідіотичні пропозиції так званого міністра економіки Ігоря Мілованова. Якщо просто пояснити людям, то відміна соціального внеску як податку, це відсутність ваших пенсій. Він звичайно собі поїде у США, де буде викладати якусь там свою теорію ігор. А що буде робити населення України? Лапу смоктати, вибачте, як кажуть у народі", - заявив Гарбарук.

За його словами, посаду міністра економіки займає психічно неврівноважена людина.

"Це людина, яка приймає якісь рішення, а ми їх всі з вами обговорюємо. Хоча, насправді, мали би обговорювати одне - як зробити таким чином, щоб економіка України почала зростати, щоб у нас почали з'являтись підприємства, які будуть створювати додану вартість, щоби в бюджеті України було більше грошей, більше пенсій, більше соціальних виплат. Тобто є стандартні речі, відомі всьому світові. А чому пан Мілованов хоче поставити над Україною черговий експеримент? Ну, це просто уява його хворої фантазії", - заявив Гарбарук.

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