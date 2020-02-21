Економіст розкритикував уряд Олексія Гончарука

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Він висловився із приводу здобутків та провалів уряду Олексія Гончарука.

"Мені важко говорити про його здобутки, тому що здобутків немає жодних. Мало пройшло часу, але не можна сказати, що у нас різко почав наповнюватися бюджет чи різко підвищився прожитковий мінімум. Навпаки, нагадаю, що за січень місяць - мінус 13,5 млрд у надходженнях до бюджету, чи може у нас раптово покращилася українська промисловість, чи ми повернули наших заробітчан з-за кордону? На жаль ні, і за минулий рік вони більше 12 млрд доларів перевели в Україну" - заявив Пендзин.

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