Продовження карантину в Україні: Данилюк назвав наслідки для економіки

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі ObozTV розповів про наслідки продовження карантину для української економіки.

"У нас дуже багато людей працювали за кордоном. Тільки минулого року вони переправили в Україну близько 12 млрд доларів. Це величезні гроші. Це була така наша "експортна індустрія", - зазначив Данилюк.

"Більшість з них працює в Європі, і, якщо там будуть обмеження на пересування і економічно вона не буде так швидко рухатися в позитивне русло, то всі ці люди залишаться тут. Це серйозна проблема. Збільшення кількості безробітних - також великий ризик для безпеки", - підкреслив він.

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