Екологія та енергонезалежність: Наливайченко розповів про свій рецепт успіху для України

Кандидат в президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вважає, що після подолання корупції та інвестування у розвиток українського суспільства, його третім за пріоритетністю кроком, на посаді президента України, буде створення енергонезалежної країни, з нарощуванням видобутку власної нафти, газу та збільшення виробництва електроенергії. Проте, за його словами, це все має відбуватись за дотримання високих стандартів екології довкілля.

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