Екологічний податок: в Раді знову хочуть віддати гроші забруднювачам навколишнього середовища

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що законопроект народних депутатів Оксани Заружко та Максима Єфімова, в основі якого лежить пропозиція про повернення до 70% податку підприємству, якщо вона вчинила ефективну екологічну модернізацію, не є новацією. Цей законопроект, на її думку, є черговою спробою забруднювачів не платити за шкоду, яку вони наносять екології.

За її словами, ще у 2001-2002 роках великі забруднювачі навколишнього середовища, зокрема - металургійні комбінати, пролобіювали законопроект, яким було запроваджено державну підтримку металургійної та нафтохімічної галузі, з тим, щоб екологічний податок залишався на підприємствах, для проведення модернізації.

Вона нагадала, що Рахункова палата у 2002-2003 роках, за результатами цього експерименту, виявила, що кошти, які залишались на підприємствах нібито на модернізацію, на неї використані не були. І саме тому, за її словами, з 2003 року Всеукраїнська екологічна ліга не пропускає цей лобістський проект до розгляду у Верховній Раді, який кожного року металурги пробують протягнути у парламенті.

Також, вона зазначила, що посилання на європейській досвід не відповідає дійсності. За її словами, в Європі забруднювачі платять адекватну ціну, яка у 28 разів більший за український екологічний податок.

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