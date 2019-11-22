Екологічна катастрофа у Кирилівці: нові деталі розслідування

Журналісти-розслідувачі Олег Дейнека та Валерій Товмач у прямому етері на ObozTV відповідали на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вони прокоментували ситуацію навколо розслідування екологічної катастрофи у Кирилівці.

"Нас фактично викликали до обласного центру, до міста Запоріжжя. Зараз внутрішня безпека у Нацполіції проводить розслідування за результатами того журналістського розслідування, яке ми провели влітку. І, відповідно, їх цікавило, на підставі чого поліцейські із автоматичною зброєю зупиняли журналістів, чому ці поліцейські виконували накази так званих "лайномесів", тобто бізнесменів, які заробляють на нечистотах у Кирилівці і, як наслідок, отруюють всю акваторію Азовського моря. Це власне і спричинило нашу поїздку до Запоріжжя. Але там ми побачили, що людина, яка фігурує у нашому розслідуванні, вона не те що допитується поліцією або перебуває у бігах... Ні, ця людина навпаки підвищена до статусу фактичного губернатора області, оскільки губернатор Запорізької області Віталій Туринок наразі областю не керує, а реальне керівництво здійснює його перший заступник Іван Федоров", - заявив Олег Дейнеко.

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