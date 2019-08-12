Екологічна катастрофа у Донецьку: що відомо українській владі

У річці Кальміус, яка знаходиться на окупованій території Донбасу, масово гине риба. Про це у соцмережах скаржаться жителі міста Донецьк.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Григорій Тука прокоментував інформацію про забруднення річки та дав оцінку на наявність у регіоні екологічної катастрофи. Він зазначив, що нажаль у української сторони покищо немає інформації про рівень забруднення і вона змушена користуватись даними, які надають "міністерства ДНР".

Він висловив сподівання, що цього тижня Україна отримає інформацію від інших джерел, і зможе порівняти дані. Він також додав, що нічого неочікуваного у цій ситуації немає, адже Україна почала бити в набат із питань екології на окупованих територіях ще два з половиною роки тому.

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