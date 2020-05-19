Екологи закликають не викидати маски і рукавички у звичайні смітники

Відео 15:57, 19.05.2020

Як знищують потенційних носіїв вірусів і бактерій - в сюжеті В'ячеслава Буткалюка

Утилізація одного кілограму медичних відходів коштує нам близько 40 гривень. Ці кошти зазвичай використовують з місцевих бюджетів, але у столиці з’явились ентузіасти, які вирішили допомогти місту і взялися за безкоштовну утилізацію масок і рукавичок.

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