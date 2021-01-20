Єфросиніна пожартувала над Монатіком

Юля Ухіна Відео 08:35, 20.01.2021 Оновлено: 08:58, 20.01.2021

Українська телеведуча Маша Єфросиніна пожартувала з Monatik`a, який зараз разом з родиною відпочиває на Мальдівах. Знаменитість повторила кадри мультиартиста, зроблені біля океану.

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