На месте крушения АН-26 начали грузить обломки самолета

Марина Погорілко Відео 17:49, 26.09.2020 Оновлено: 18:17, 26.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У мережі показали список ймовірних жертв Ан-26 під Харковом: на борту були курсанти 2 і 4 курсів

З'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26, який трагічно обірвався

У Білорусі вагітна жінка втратила дитину після побиття в міліції

Катастрофа військового літака під Харковом: з 27 людей загинули 22

Помер один із курсантів, що вижили в катастрофі літака Ан-26