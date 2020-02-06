Ефект бумеранга: з чим пов'язані обшуки у депутата Дубинського

Обшуки і вилучення комп'ютерної техніки у офісі проекту "Секретні матеріали" (1+1), що проводили співробітники СБУ, формально пов'язані із записом нарад у прем'єра Олексія Гончарука.

Але те, що політики, які є вихідцями з одного медіа-холдингу починають з'ясовувати стосунки явно вказує на те, що монолітна більшість у "Слузі народу" не більше, ніж політтехнологічний хід. Напередодні обшуку депутат (і зірка телевізійних "розслідувань"), який протягом останнього року "спеціалізувався" на "справах Порошенка", раптом переключився на своїх колег по президентській фракції, використовуючи при цьому емоційну і мотиваційну риторику свого колишнього "клієнта", п'ятого президента України Петра Порошенка.

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