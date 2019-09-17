Єдина держава? Росія та Білорусь не об'єднались

Білорусь офіційно спростувала заяву російського ЗМІ про створення з РФ конфедеративної держави.

Прессекретар президента Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що подібну інформацію варто розцінювати як "порожні журналістські штампи", передає "Наша Нива".

"Це святе! Червоні прапорці – це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних же процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Жодних спільних органів не створюється – до цього країни не готові", – сказала вона.

За її словами, в інтеграційній роботі Мінськ і Москва "виходять із тих реалій, які мають, тобто з досягнутого рівня взаємодії".

"Що стосується питання про "вкидання" – програма стане програмою тільки тоді, коли її підпишуть президенти і вона буде прийнята на вищій держраді в грудні – знову ж таки, якщо сторони будуть до цього готові. Поки робота триває", – додала Ейсмонт.

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