Едгар Гукасян вдарив суперника на дуелі поглядів

Олександр Чеканов Відео 13:42, 30.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Порошенко жорстко відреагував на рішення КСУ: хто руйнує безвіз, нехай їде в Магадан

Готується до скасування мовний закон, земельна реформа і Антикорупційний суд, – глава НАЗК

Зеленський – про скандальне рішення КС: це підрив нацбезпеки

На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ

На Київщині відкопали сумку з тілом зниклого чоловіка