Є така професія - "в стрічках новин га...ти"| Альо, гараж! REBOOT #245 14

В стрічку новин без валідолу та чувала антидепрепресантів хоч не заходь. Один Нардеп повідомляє що до Києва звезли спецназ, силами якого буде здійснено військовий переворот. Інший Нардеп, у суді стверджує, що дав хабар у 500-т тисяч баксів директору НАБУ. В Херсоні невідомі розстріляли відвідувачів кафе. А в Запоріжжя по стелям багатоповерхівки повзають гадюки. В будь якій іншій країні, пересічний читач та глядач такого трешу – в паніці вже почав би пакувати чемодани. В будь якій іншій. Але, це ж наші люди…

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