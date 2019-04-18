МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Є така професія - "в стрічках новин га...ти"| Альо, гараж! REBOOT #245

14

В стрічку новин без валідолу та чувала антидепрепресантів хоч не заходь. Один Нардеп повідомляє що до Києва звезли спецназ, силами якого буде здійснено військовий переворот. Інший Нардеп, у суді стверджує, що дав хабар у 500-т тисяч баксів директору НАБУ. В Херсоні невідомі розстріляли відвідувачів кафе. А в Запоріжжя по стелям багатоповерхівки повзають гадюки. В будь якій іншій країні, пересічний читач та глядач такого трешу – в паніці вже почав би пакувати чемодани. В будь якій іншій. Але, це ж наші люди…

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле гаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловОбозревательВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентавибори Українаперемога на виборахВолодимир ЗеленськийзеленськийпорошенкодебатиХарків

Новини

Всі новини