Є передумови до узурпації влади: експерт пояснив, чим небезпечні дострокові вибори Ради

Експерт із конституційного права Центр політико-правових реформ Богдан Бондаренко зазначив, що для українців Конституція не стала цінністю, а прописані в ній положення незаперечними догмами. Тому, за його словами, коли довіра виборців до парламенту знаходиться на рівні 4%, а президент України Володимир Зеленський, який має незрівнянно більший кредит довіри від суспільства, може розпустити Раду, не звертаючи увагу на Основний закон, що на думку експерта є негативним явищем,

Він наголосив, що майже одночасні вибори президента і парламенту у більшості країн намагаються розділити в часі. Бо, за його словами, створюються передумови для узурпації влади, коли на хвилі політичних скандалів, до влади в обох інститутах може зайняти одна й та сама політична сила.

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