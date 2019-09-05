Е-квиток запрацює у всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада

Електронний квиток запрацює у всіх видах муніципального транспорту столиці з 1 листопада. Нині система працює у тестовому режимі.

Нині ж у столиці увесь наземний муніципальний транспорт обладнаний валідаторами та спеціальними бортовими комп’ютерами. У Київській міській адміністрації порахували, що кияни вже придбали 15 тисяч Kyiv Smart Card.

На обладнання для наземного транспорту витратили близько трьохсот шістдесяти мільйонів гривень ще 5 коштували пристрої для Київського метрополітену. У КМДА розраховують що новинка стане зручною як для містян так і туристів. Саме вони будуть важливою складовою наповнення бюджету. Нині у Київcькій адміністрації презентували прогноз бюджету міста на 2020 – 2022 роки. Загалом його планують збільшити до сімдесяти одного мільярду гривень.

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