Є два різні законопроекти щодо ринку землі: експерт із земельних питань

Експерт з питань землі Роман Головін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував земельну реформу в Україні, обговорення, яке зараз триває у суспільстві, та два законопроекти щодо цього питання.

"Громадськість зараз має право висловити свою думку. Об'єднання та асоціації не представляють інтереси народу. Ми говоримо про 10 чи 20 тисяч бізнесменів, а їм протиставляються 6 або 7 млн власників землі. Фактично кожен українець буде власником землі, і від того, як вирішиться це питання, фактично залежатиме доля кожного українця. На обговореннях потрібно ставити питання про те, як не позбуватися землі та отримати від неї максимальний ефект, починаючи від економічного і закінчуючи культурним та світоглядним", - заявив Головін.

Він також додав, що зараз є два законопроекти щодо землі, та розповів, про що йдеться у кожному із цих законопроектів.

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