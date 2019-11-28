Є домовленість про черговий етап обміну полоненими: Георгій Тука

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував результати переговорів ТКГ у Мінську.

"Єдина позитивна новина, які я почув вчора, але поки що є в мене сумніви, що вона буде реалізована насправді - це те, що начебто була досягнута домовленість про черговий етап обміну і звільнення наших полонених. Що стосується інших пунктів, які були зазначені в доповіді Дарки Оліфер, то я чую всі ці пункти далеко не перший рік: і про Золоте, і про багато іншого. Все це лишається незмінним, і вже досить тривалий час нас цими питаннями шантажують", - заявив Тука.

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