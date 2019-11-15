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15 листопада • оновлено в 05:28
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Джотті - чарівник з Гоа

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Джотті - чарівник з Гоа. Як він це робить?

Кожен, кому вдалося зустріти цього дивного чоловіка і на власні очі побачити його чарівне шоу, потім все життя буде мучитися питанням - як таке можливо?

Джотті - чарівник з Гоа

Джотті - чарівник з Гоа

скріншот з відео

Джотті - чарівник з Гоа

Джотті - чарівник з Гоа

скріншот з відео

Вперше цього хлопця ми зустріли на пляжі в Арамболі, де він займався йогою. Пам'ятаю, дуже здивувався його неймовірній пластиці. Він виглядав дуже молодим, але впевненість, з якою він керував своїм тілом, змушувала задуматися про те, скільки йому років: такої майстерності за кілька років не досягнеш. Ввечері ми побачили його на заході сонця. Він сидів на піску і жонглював скляними кулями. В Арамболі це досить популярна забава, кулі продаються на кожному перекресті для кожного, хто бажає поліпшити концентрацію волі і вестибулярний апарат.

Джотті - чарівник з Гоа

Джотті - чарівник з Гоа

скріншот з відео

Джотті - чарівник з Гоа

Джотті - чарівник з Гоа

скріншот з відео

Звісно, багато хто ставиться до його виступів скептично, називаючи їх фокусом. Є багато здогадок щодо виконання цих трюків. Але досі ніхто так і не дав однозначної відповіді - як він це робить?

В цьому відео ви можете на власні очі переконатися в магічності його трюків.

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