Джо Байден прийняв присягу 46-го президента США

Obozrevatel Відео 19:13, 20.01.2021 Оновлено: 19:17, 20.01.2021
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