Джигарханян говорив, що російської мови немає? У мережі знайшовся скандальний кадр з фільму

Obozrevatel Відео 10:14, 14.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

В Україні почалося медичне "сортування" хворих на COVID-19, – лікар

Українські бойові снайпери показали свою роботу на відео. Унікальні кадри

У Росії сталася аварія з літаком українського виробництва. Фото та відео

Непереможний український боєць MMA здобув 25-ту перемогу поспіль. Відео

Головлікар "Феофанії" розповів про умови лікування Зеленського