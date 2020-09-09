Джемілєв: Путін повинен погодитися на умову Києва, щоб отримати воду в Крим
«Населенню Криму не вистачає питної води, тому що окупаційна влада «по-російськи» розподіляє цей ресурс»
«Щоб вирішити проблему нестачі води, Росії потрібно прибрати свої військові бази»
«Україна може дати півострову воду, якщо РФ визнає цю територію тимчасово окупованою»
Україна може відновити постачання води в анексований Крим тільки за однієї умови – якщо Росія визнає півострів тимчасово окупованою територією. Там досить води для населення, але так звана влада, розподіляючи ресурси, діє "по-російськи".
Давати воду тільки для населення неможливо, оскільки Україна не зможе контролювати процес її розподілу споживачам. Про це в бліцінтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV розповів національний лідер кримських татар, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.
– Наскільки в Криму все критично? Адже тепер воду почали подавати тільки вранці і ввечері.
– Як відомо, основний обсяг води споживається не населенням, а промисловими об'єктами, величезним будівництвом, військовими базами тощо. Питної води там для населення вдосталь.
Жили ж споконвіку до 1961 року без Північно-Кримського каналу.
Просто росіянам зараз потрібно обмежити свої потреби. Насамперед прибрати свої бази, не будувати житло для нових переселенців з РФ.
– У попередній частині нашої програми ми вже порушували цю тему. З нами на зв'язку був військовий експерт Олег Жданов. Він сказав, що Кремль зараз не буде тиснути на Київ, щоб той подав воду. Мовляв, на їхні потреби – військові бази, інфраструктуру – води буде вистачати. Так, сільське господарство зазнає великих збитків і, можливо, буде знищено, але для них це не суттєво. Як ви бачите цю ситуацію?
– Кремль не може тиснути на нас. Він може висловлювати свою думку, а Рада буде ухвалювати своє рішення.
Те ж саме було і з електроенергією. Електроенергії для населення там ніколи не бракувало. Але вони ж діють винятково по-російськи – насамперед військові бази, адміністративні будівлі, освітлення портретів Путіна, а якщо що залишиться – дістається населенню.
Те ж саме і з водою. Вони насамперед забезпечують свої військові об'єкти, а потім кажуть: ну ось, проклята Україна не дає нам воду.
"Щоб вирішити проблему нестачі води, Росії потрібно прибрати свої військові бази".
– Як думаєте, для них зараз важливо відкрити Північно-Кримський канал чи ні?
– Я не знаю, наскільки це достовірна інформація, але колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін говорив, що Росія виділяє близько 2 мільярдів доларів на підкуп різних політиків в Україні для того, щоб вони лобіювали питання відновлення поставок води в Крим.
– Він цю тезу озвучив в ефірі нашого телеканалу. Дійсно, він сказав, що для топчиновників або навіть для тих, від кого буде залежати це рішення, виділяють такі суми.
– Топчиновники, депутати... Ті, хто може створити атмосферу. Ви самі бачите, що час від часу з'являються балачки про те, що це негуманно, що треба подавати воду.
Ось Кравчук заявив, що ми повинні подавати воду в гуманітарних цілях, але ніяк не на військові об'єкти. А хто там дозволить контролювати, куди вони подають воду? Начебто колишній президент, а такі речі говорить.
– Ваші колеги з парламенту порушували це питання. Наприклад, хтось пропонував продавати воду в Крим, щоб поповнювати бюджет України, хтось говорив, що, можливо, можна розглядати відновлення водопостачання в обмін на контроль над Донбасом і кордоном з РФ. Наскільки це питання може порушуватися і як на це відреагує суспільство й парламент?
– Я б теж порушив це питання – про постачання води, а також електрики, продуктів харчування, – але в мене є одна умова. До речі, коли перекривали електрику, була розмова про те, що, може, треба відновити, там же люди. Ці розмови ми вели з Порошенком.
Я сказав: давайте будемо відновлювати, тільки укладатимемо договір про те, що електрика поставляється з материкової частини України в Автономну Республіку Крим, тимчасово окуповану Російською Федерацією. А про ціни поговоримо потім. Це перше.
Друге – треба відразу ж створювати платформу для переговорів про повернення Криму в Україну, тобто про виконання норм міжнародного права.
У таких випадках ми можемо розглядати це питання. Росія повинна офіційно звернутися, сказати – так, це територія України, обговорімо питання про постачання води, електрики, продуктів до приведення статусу Криму у відповідність з міжнародними нормами.
"Путін повинен погодитися на умову Києва, щоб отримати воду в Крим".
– Але тут важливий юридичний момент. Росія захоче, щоб у документах, які підписуватиме українська сторона, було написано: "Крим – Росія", а для України буде принципово, щоб було написано: "Крим – Україна". З ким укладати такий договір?
– Тільки з Москвою. Пам'ятаєте, коли ми порушили питання про те, що договір про постачання електрики повинен бути з таким формулюванням, Путін буквально наступного дня заявив: ми проведемо опитування населення, чи згодні вони отримувати електроенергію з України так. А ще через кілька днів він повідомив, що більше ніж 80% проти поставок електроенергії з таким формулюванням.
Ну, не хочете – значить, не хочете. Але ми ж пропонуємо формулювання, ухвалене Генеральною асамблеєю ООН. Іншого формулювання бути не може.
Те ж саме буде і з водою. Ми скажемо, що готові постачати воду до Криму з таким формулюванням, але Путін знову скаже, що нам не потрібна така вода.
Отже, відповідальність повністю лежить на російській стороні.
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