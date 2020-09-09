Джемілєв: Путін повинен погодитися на умову Києва, щоб отримати воду в Крим

«Населенню Криму не вистачає питної води, тому що окупаційна влада «по-російськи» розподіляє цей ресурс»

Україна може відновити постачання води в анексований Крим тільки за однієї умови – якщо Росія визнає півострів тимчасово окупованою територією. Там досить води для населення, але так звана влада, розподіляючи ресурси, діє "по-російськи".

Давати воду тільки для населення неможливо, оскільки Україна не зможе контролювати процес її розподілу споживачам. Про це в бліцінтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV розповів національний лідер кримських татар, народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв.

– Наскільки в Криму все критично? Адже тепер воду почали подавати тільки вранці і ввечері.

– Як відомо, основний обсяг води споживається не населенням, а промисловими об'єктами, величезним будівництвом, військовими базами тощо. Питної води там для населення вдосталь.

Жили ж споконвіку до 1961 року без Північно-Кримського каналу.

Просто росіянам зараз потрібно обмежити свої потреби. Насамперед прибрати свої бази, не будувати житло для нових переселенців з РФ.

– У попередній частині нашої програми ми вже порушували цю тему. З нами на зв'язку був військовий експерт Олег Жданов. Він сказав, що Кремль зараз не буде тиснути на Київ, щоб той подав воду. Мовляв, на їхні потреби – військові бази, інфраструктуру – води буде вистачати. Так, сільське господарство зазнає великих збитків і, можливо, буде знищено, але для них це не суттєво. Як ви бачите цю ситуацію?

– Кремль не може тиснути на нас. Він може висловлювати свою думку, а Рада буде ухвалювати своє рішення.

Те ж саме було і з електроенергією. Електроенергії для населення там ніколи не бракувало. Але вони ж діють винятково по-російськи – насамперед військові бази, адміністративні будівлі, освітлення портретів Путіна, а якщо що залишиться – дістається населенню.

Те ж саме і з водою. Вони насамперед забезпечують свої військові об'єкти, а потім кажуть: ну ось, проклята Україна не дає нам воду.

"Щоб вирішити проблему нестачі води, Росії потрібно прибрати свої військові бази".

– Як думаєте, для них зараз важливо відкрити Північно-Кримський канал чи ні?

– Я не знаю, наскільки це достовірна інформація, але колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін говорив, що Росія виділяє близько 2 мільярдів доларів на підкуп різних політиків в Україні для того, щоб вони лобіювали питання відновлення поставок води в Крим.

– Він цю тезу озвучив в ефірі нашого телеканалу. Дійсно, він сказав, що для топчиновників або навіть для тих, від кого буде залежати це рішення, виділяють такі суми.

– Топчиновники, депутати... Ті, хто може створити атмосферу. Ви самі бачите, що час від часу з'являються балачки про те, що це негуманно, що треба подавати воду.

Ось Кравчук заявив, що ми повинні подавати воду в гуманітарних цілях, але ніяк не на військові об'єкти. А хто там дозволить контролювати, куди вони подають воду? Начебто колишній президент, а такі речі говорить.

– Ваші колеги з парламенту порушували це питання. Наприклад, хтось пропонував продавати воду в Крим, щоб поповнювати бюджет України, хтось говорив, що, можливо, можна розглядати відновлення водопостачання в обмін на контроль над Донбасом і кордоном з РФ. Наскільки це питання може порушуватися і як на це відреагує суспільство й парламент?

– Я б теж порушив це питання – про постачання води, а також електрики, продуктів харчування, – але в мене є одна умова. До речі, коли перекривали електрику, була розмова про те, що, може, треба відновити, там же люди. Ці розмови ми вели з Порошенком.

Я сказав: давайте будемо відновлювати, тільки укладатимемо договір про те, що електрика поставляється з материкової частини України в Автономну Республіку Крим, тимчасово окуповану Російською Федерацією. А про ціни поговоримо потім. Це перше.

Друге – треба відразу ж створювати платформу для переговорів про повернення Криму в Україну, тобто про виконання норм міжнародного права.

У таких випадках ми можемо розглядати це питання. Росія повинна офіційно звернутися, сказати – так, це територія України, обговорімо питання про постачання води, електрики, продуктів до приведення статусу Криму у відповідність з міжнародними нормами.

"Путін повинен погодитися на умову Києва, щоб отримати воду в Крим".

– Але тут важливий юридичний момент. Росія захоче, щоб у документах, які підписуватиме українська сторона, було написано: "Крим – Росія", а для України буде принципово, щоб було написано: "Крим – Україна". З ким укладати такий договір?

– Тільки з Москвою. Пам'ятаєте, коли ми порушили питання про те, що договір про постачання електрики повинен бути з таким формулюванням, Путін буквально наступного дня заявив: ми проведемо опитування населення, чи згодні вони отримувати електроенергію з України так. А ще через кілька днів він повідомив, що більше ніж 80% проти поставок електроенергії з таким формулюванням.

Ну, не хочете – значить, не хочете. Але ми ж пропонуємо формулювання, ухвалене Генеральною асамблеєю ООН. Іншого формулювання бути не може.

Те ж саме буде і з водою. Ми скажемо, що готові постачати воду до Криму з таким формулюванням, але Путін знову скаже, що нам не потрібна така вода.

Отже, відповідальність повністю лежить на російській стороні.

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