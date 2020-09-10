"ДЗЕРКАЛО СВІТУ"!

Олег Дейнека, Валерій Товмач Відео 21:00, 10.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Денис Янтар помер: що відомо про військового, який поскандалив із Зеленським

"Северный поток" мертв, никто не будет его достраивать

Богдан розповів про домовленості Єрмака з Росією, в яких є 13 пунктів

Тука: Кравчук мав послати Росію під три чорти, а перекинув ультиматум у Раду

Інспекцію "ДНР" позицій ЗСУ тимчасово скасували