Двопалатний парламент, як ознака федералізації: експерт розкрив задум Зеленського

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко зазначив, що ідею президента України, про можливість запровадження двопалатного парламенту, оцінювати важко.

За його словами, промовлені декілька слів криють під собою дуже серйозне значення. Найшвидчим шляхом утворення такої форми законодавчого органу він назвав готовність протягом двох парламентських сесій Ради нового скликання внести відповідні зміни до конституції та після висновку Конституційного суду провести нові вибори.

Необхідністю створення такої форми парламенту, на переконання експерта, є необхідність для країни підсилити роль регіонів в процесі вироблення політики. Він підкреслив, що найчастіше такі функції притаманні країнам з федеративним устроєм. І надання представницьких функцій верхній палаті криється, на його думку, велика небезпека.

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