Двоє правоохоронців напідпитку застрелили дитину: як проходить слідство по цій справі

Юрист Ігор Степанов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував вбивство Кирила Тлявова та розслідування, яке відбувається по цій справі. Двоє підозрюваних по цій справі - правоохоронці. Підозрювані змайстрували собі мішень для розваги. Вони були напідпитку, і хоча вони знали, що територія прострілюється, здійснили кілька пострілів. В результаті цих пострілів вони вбили дитину та, не знаючи цього, спокійно поїхали розважатись далі.

"Вони не були на службі в цей час. Отже їх не можна називати правоохоронцями. Вони у вільний від роботи час розважались таким чином. Я не згоден із тим, що вони володіли зброєю належним чином. Також, з моєї точки зору, буде неможливо довести, що саме той правоохоронець, якому інкримінується вбивство, здійснив постріл. У той час на подвір'ї було всього чотири особи. Двоє з них не пам'ятають чи кажуть, що не пам'ятають, хто і коли здійснив той постріл", - заявив юрист.

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