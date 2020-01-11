Двоє померлих від грипу в Києві: коментар лікаря

Лікарка-терапевт Марія Крапивнер у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала розповсюдження грипу та ОРВІ по Україні, та коли варто очікувати інфекцію у 2020 році.

"Я думаю, що якщо ситуація буде розвиватися так само і далі, то у січні-лютому можна очікувати на епідемію, Зараз погода сприяє розповсюдженню інфекції. Ми завжди боїмося грипу, адже це важка інфекція, тому ми завжди з острахом чекаємо на розповсюдження інфекції, адже грип - це завжди важко, завжди небезпечно", - заявила лікар.

Вона додала, що цієї зими ми очікуємо чотири штами грипу, всі вони протікають досить складно, але вакцини були розраховані на ці чотири штами.

"При грипі завжди висока температура та виражені симптоми інтоксикації, разом із ураженнями дихальних шляхів. І звісно, дуже швидке приєднання ускладнень у вигляді пневмонії та інших захворювань", - зазначила лікар.

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