Дві російські ракети збили літак МАУ? Інформація від американської розвідки

Експерт з питань Близького Сходу Євген Добряк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини від американської розвідки щодо того, що Іран збив український літак двома російськими ракетами.

"Мене здивувало те, що дуже швидко надійшли дані космічної розвідки, інфрачервоного спостереження, радіоелектронного поля над Іраном, воно дуже щільне, американці щільно їх контролюють. Але цього замало. Потрібні додаткові дані експертів, дослідження уламків літака, тіл. Дуже багато є моментів. Треба розуміти, ніхто не очікував такого загострення в регіоні Близького Сходу. Тільки в 1990 році була така ситуація, коли була "Буря в пустелі" після ірано-іракської війни, коли був окупований Кувейт Саддамом Хусейном. Зараз іде величезна геостратегічна і геополітична конструкція навколо того, що відбувається. Наша держава виявилося в епіцентрі цього конфлікту", - заявив Добряк.

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