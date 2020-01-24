Дві платіжки за газ та зміни у розрахунку абонплати: експертка пояснила причини

Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки".

Вона прокоментувала потребу платити абонплату за газ, навіть у випадку якщо українці ним не користуються.

"Ну, якщо українець не буде користуватися газом, він має право не платити. Для цього потрібно повідомити свій Облгаз. Вам перекриють газ, і Ви не будете платити. Все дуже просто. А от чому дві платіжки, це вже інше питання. Я не знаю чому, адже жодним нормативно-правовим документом не передбачено, що платіжок має бути саме дві", - заявила Бойко.

Вона додала, що національний регулятор змінив методику формування плати за розподіл.

"Кінцева платіжка складалася з ціни газу, його транспортування, доставки, націнки постачальника, плюс податки. Зараз це розділено на дві платіжки. Ми маємо дві платіжки, одну за постачання, а іншу за розподіл", - додала Бойко.

Вона заявила, що за однією платіжкою ціна формується відповідно до спожитого газу за попередній рік, і ця цифра просто ділить на 12 місяців, а за другою платіжкою приходить рахунок за спожити газ у відповідний місяць цього року.

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