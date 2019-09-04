Дві області візьмуться за зброю через заборону видобутку бурштину: екс-генпрокурор

Український політичний діяч, тричі Генеральний прокурор України Святослав Піскун прокоментував зміни, прийняті новими народними обранцями, та заплановані реформи у прокуратурі.

Також він висловився із приводу легалізації казино та закону про видобуток бурштину в Україні. Піскун заявив, що не бачить проблеми від легалізації казино та гральних закладів, якщо це відбуватиметься виключно у великих містах, та ці гральні заклади знаходитимуться у п'ятизіркових готелях, а не на перших поверхах житлових будинків. Піскун наголосив, що 80% від прибутку такі гральні заклади мають сплачувати у бюджет.

Що стосується незаконного видобутку бурштину та ініціатив президента Зеленського про введення кримінальної відповідальності у вигляді трьох років позбавлення свободи, а також адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від 12 до 50 тисяч гривень, то колишній генеральний прокурор вважає, що такі міри присічення будуть достатніми для того, щоб запобігти подібним злочинам.

Відповідальність за притягнення до відповідальності буде лежати на органах місцевої слідчої поліції, а розглядатимуть відповідні справи суди. Піскун заявив, що притягатимуть до відповідальності абсолютно усіх, хто брав участь у процесі незаконного видобутку бурштину.

Він також зазначив, що невідомо, як на це відреагує населення тих регіонів, які зараз займаються незаконним видобутком бурштину. Експрокурор вважає, що перед тим, як щось цим людям заборонити, потрібно дати їм альтернативу.

"Якщо ви завтра скажете, що всі, хто видобуває бурштин, ідуть в тюрму, то дві області візьмуться за зброю, тому що там видобувають усі", - заявив Піскун.

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