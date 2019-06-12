Два найреальніших претендента на Білий дім обмінялися люб'язностями

Глава США Дональд Трамп назвав колишнього віце-президента Джо Байдена "невдалим манекеном", і "недоумкуватим".

Про це повідомляє NBC. Заява прозвучала в штаті Айова, який відвідали обидва політики.

Байден різко відповів на кпини Трампа. Він заявив, що якщо Трамп виграє другий термін, "він назавжди і принципово змінить характер цієї нації".

Трамп в свою чергу назвав Байдена "сонним Джо", "дурником" і "невдахою".

"Байден невдаха. Подивіться, рівень його підтримки ніколи не перевищував одного відсотка до тих пір, поки Обама не витягнув його з сміттєвого кошика. А зараз він падає вниз. Навіть його друзі покинуть його незабаром", – заявив Трамп.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram