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Духовного лідера буддистів госпіталізовано

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В Індії в терміново госпіталізували 83-річного духовного лідера буддистів Далай-ламу XIV. Про це повідомив телеканал NDTV. Так, у нього діагностували легеневу інфекцію. Зараз він перебуває в Делі. "Його святість відчув певний дискомфорт вранці в Дхармсалі. Задля запобіжного заходу ми вирушили в Делі", – заявив особистий секретар Далай-лами.

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