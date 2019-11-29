Дубілет прорахувався: колишнього банкіра викрили у нерозумінні завдань соціології
Зачарування досягненнями однієї людини дуже швидко може пропасти після того, як він, закінчивши з IT-технологіями та банкінгом, раптом починає вдавати із себе соціолога.
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, замість проведення перепису населення запропонував порахувати українців по SIM-карткам мобільних операторів, а надання статусу державної для мови, яку мову найчастіше обирають для користування банкоматами ПриватБанку.
Пославшись на "схвальні відгуки" однієї з найповажніших соціологів країни Елли Лібанової, урядовець не очікував, що директор Інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАН України викриє не тільки брехню міністра у публічному дописі в соцмережі Facebook. І її аргументи більш ґрунтовні.
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