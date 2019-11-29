Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:14
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Дубілет прорахувався: колишнього банкіра викрили у нерозумінні завдань соціології

170
Читати матеріал російською

Зачарування досягненнями однієї людини дуже швидко може пропасти після того, як він, закінчивши з IT-технологіями та банкінгом, раптом починає вдавати із себе соціолога.

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, замість проведення перепису населення запропонував порахувати українців по SIM-карткам мобільних операторів, а надання статусу державної для мови, яку мову найчастіше обирають для користування банкоматами ПриватБанку.

Пославшись на "схвальні відгуки" однієї з найповажніших соціологів країни Елли Лібанової, урядовець не очікував, що директор Інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАН України викриє не тільки брехню міністра у публічному дописі в соцмережі Facebook. І її аргументи більш ґрунтовні.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини