ДТП за участю омбудсмена: активіст вказав на кричуще порушення правил з боку Кулеби

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив у серйозну ДТП. 24 листопада о 13.30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, уповноваженого президента України з прав дитини. У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

Ситуація виглядає ще більш цинічної тому, що за твердженнями свідків діти в автомобілі дитячого омбудсмена їхали без дитячих автомобільних крісел.

В Facebook волонтер Сергій Косяк повідомив, що чиновник після аварії перебував у свідомості, а ось його діти постраждали сильніше. "У Єлисея перелом таза, щелепи, забої різного ступеня, Тимофій в комі, лікарі борються за життя", - йдеться в повідомленні.

Журналіст, блогер (автор проекту "ЗупиниЛося") та громадський активіст, який бореться за дотримання водіями ПДР, Костянтин Андріюк розказав про деталі ДТП, з кричущими порушеннями правил з боку дитячого омбудсмена.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся