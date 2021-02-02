ДТП в Одесі на сухому лимані

Карина Бондаренко Відео 12:10, 2.02.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Золото вивозили до Москви, а відео з убивствами воїнів ЗСУ показували на Луб'янці. Аудіоперехоплення розмов бойовиків "ДНР"

Помер відомий український режисер Сергій Проскурня

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

У Львові помер миротворець і медик Майдану

"Якщо ти помреш, я помру разом із тобою": як медсестра військового госпіталю бореться за життя доньки