ДТП на засніженій дорозі – Епіфаній закликав до об’єднання – В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО – новини на ObozTV

Легкове авто та вантажівка потрапили в аварію на засніженій дорозі на Миколаївщині. ДТП сталася у місті Нова Одеса.

Об'єднатися навколо Київського престолу в єдиній помісній церкві закликав усіх православних християн України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Про це він заявив під час різдвяної літургії в Софійському соборі.

В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО. Подати заявку можна відсьогодні і до 31 січня. Саме ж пробне тестування відбудеться 16-го та 23-го березня.

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