ДТП на Столичному шосе

Obozrevatel Відео 11:08, 10.02.2021 Оновлено: 13:18, 10.02.2021

Через снігопади в Києві спостерігаються затори. Як повідомляється, комунальна техніка працювала, починаючи з ночі, але її роботу ускладнюють також ДТП.

На відео – кілька аварій на Столичному шосе

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