ДТП на Столичному шосе

Через снігопади в Києві спостерігаються затори. Як повідомляється, комунальна техніка працювала, починаючи з ночі, але її роботу ускладнюють також ДТП.\nНа відео – кілька аварій на Столичному шосе Через снігопади в Києві спостерігаються затори. Як повідомляється, комунальна техніка працювала, починаючи з ночі, але її роботу ускладнюють також ДТП.\nНа відео – кілька аварій на Столичному шосе Через снігопади в Києві спостерігаються затори. Як повідомляється, комунальна техніка працювала, починаючи з ночі, але її роботу ускладнюють також ДТП. На відео – кілька аварій на Столичному шосе