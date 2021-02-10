ДТП на Столичному шосе

3,9 т.

Через снігопади в Києві спостерігаються затори. Як повідомляється, комунальна техніка працювала, починаючи з ночі, але її роботу ускладнюють також ДТП.

На відео – кілька аварій на Столичному шосе

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