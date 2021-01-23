Дружину орендаря будинку для літніх у Харкові завели до залу засідань суду

Мирослав Семенюк Відео 13:16, 23.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Коломиї скандального журналіста Коцабу "задули" з вогнегасника та закидали яйцями. Відео

У Тернополі школяра обстріляли під час катання на санках: у дитини понад 30 поранень. Фото та відео 18+

Росія має бути зруйнована. Заради життів десятків мільйонів людей, що гибіють у цій в’язниці

Українські поліцейські пересядуть на Peugeot

Український блогер потрапив у скандал з "1+1": що відомо про конфлікт